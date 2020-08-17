Sevilla 6. kez Avrupa Ligi’nde finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ilk takım Sevilla oldu. İspanyol ekibi, yarı final karşılaşmasında dün İngiliz devi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek bileti aldı. Maçın 9. dakikasında Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen ManU, üstünlüğünü koruyamadı. 26'da Suso skora denge getirirken, 78'de Luuk de Jong sahneye çıkarak İspanyol kulübünü zafere taşıdı. Daha önce bu kupayı 5 kez kaldıran Sevilla, 6. defa final mücadelesi verecek. Sevilla'nın rakibi, bugün saat 22.00'de oynanacak İnter-Shakhtar Donetsk maçının kazananı olacak.