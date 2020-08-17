Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Papiss Cisse için bir teklif daha!

Transferde son dakika: 'tan için bir teklif daha!

Transferin hareketli takımlarından , 'dan 3. transferi de yapmak için harekete geçti. N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan , Cisse için de girişimlerine devam ediyor. Cisse'ye yıllık 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:06 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Papiss Cisse için bir teklif daha!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse'ye yıllık 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.



HEDEF PAOK MAÇINA YETİŞTİRMEK
Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini PAOK maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse'nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

Kayserispor Galatasaray'a kızdı Mensah'ı Beşiktaş'a verdi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Welbeck atağı! Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Loic Remy çalımı!

EN ÇOK OKUNANLAR

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
LGS 1.nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı burada! 2020 E okul MEB giriş ile LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Papiss Cisse için bir teklif daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA