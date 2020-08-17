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’nde finalin adı belli oluyor! Inter - | CANLI

’nde yarı final heyecanı devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan eşleşmelerde günün maçı İtalyan temsilcisi Inter ile ekibi arasında oynanıyor. Mücadeleyi sabah.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 22:00 Son Güncelleme: 17.8.2020 22:15 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oluyor! Inter - Shakhtar Donetsk | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor. İngiliz devi Manchester United'ı eleyen İspanyol ekibi Sevilla'nın rakibi Inter- Shakhtar Donetsk eşleşmesinden finale yükselen taraf olacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği maç, tarafsız sahada, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanıyor.

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR
Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.

INTER 3 SHAKHTAR 1 KEZ KAZANDI
Yarı finalde eşleşen iki takım da daha önce bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. İtalya devi Inter, 1991, 1994 ve 1998 yıllarında bu kupayı müzesine götürdü. Shakhtar Donetsk ise 2009 yılında turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

INTER – SHAKHTAR DONETS MAÇININ 11'LERİ
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez
Shakhtar: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Antonio, Stepanenko; Marlos, Patrick, Taison; Moraes

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UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oluyor! Inter - Shakhtar Donetsk | CANLI
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