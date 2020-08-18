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Benim evim deniz kenarında olmalıydı!

, ’ı dün resmen duyururken, transferin 19.05’te açıklanması ve Ganalı futbolcunun sözleri dikkat çekti

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Benim evim deniz kenarında olmalıydı!
Beşiktaş'ın Kayseri'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah dün Nevzat Demir Tesisleri'nde imzayı attı. Siyahbeyazlı kulüp 25 yaşındaki orta sahanın transferini G.Saray'a göndermede bulunarak sarı-kırmızılıların kuruluş yılı olan 1905 yani saat 19.05'te açıkladı. Mensah ise kendisi için hazırlanan videoda Vodafone Park Stadı'nın manzarası ile Türk Telekom'un manzarasını kıyaslayarak, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Benim evim Beşiktaş" diyerek Aslan'a göndermede bulundu. Ganalı futbolcuya 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan Beşiktaş, Kayserispor'a da 500 bin Euro verecek. Performans primleri de alacak Mensah'ın satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro...

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Benim evim deniz kenarında olmalıydı!
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