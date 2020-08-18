Benim evim deniz kenarında olmalıydı!

Beşiktaş'ın Kayseri'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah dün Nevzat Demir Tesisleri'nde imzayı attı. Siyahbeyazlı kulüp 25 yaşındaki orta sahanın transferini G.Saray'a göndermede bulunarakMensah ise kendisi için hazırlanan videoda Vodafone Park Stadı'nın manzarası ile Türk Telekom'un manzarasını kıyaslayarak,diyerek Aslan'a göndermede bulundu. Ganalı futbolcuya 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan Beşiktaş,Mensah'ın satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro...