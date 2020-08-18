Benim evim deniz kenarında olmalıydı!

Beşiktaş, Bernard Mensah’ı dün resmen duyururken, transferin 19.05’te açıklanması ve Ganalı futbolcunun sözleri dikkat çekti
Giriş Tarihi: 18.8.2020ABONE OL
Beşiktaş'ın Kayseri'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah dün Nevzat Demir Tesisleri'nde imzayı attı. Siyahbeyazlı kulüp 25 yaşındaki orta sahanın transferini G.Saray'a göndermede bulunarak sarı-kırmızılılarınkuruluş yılı olan 1905yani saat 19.05'te açıkladı. Mensah ise kendisi için hazırlanan videoda Vodafone Park Stadı'nın manzarası ile Türk Telekom'un manzarasını kıyaslayarak, "Evin camından dışarı baktığımda birotoyol görmek bana göre değildi. Benimevim deniz kenarında olmalıydı. Benimevim Beşiktaş" diyerek Aslan'a göndermede bulundu. Ganalı futbolcuya 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan Beşiktaş, Kayserispor'a da 500 binEuro verecek. Performansprimleri de alacak Mensah'ın satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro...