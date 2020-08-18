CANLI | Leipzig - PSG

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile Fransız temsilcisi PSG karşılaşıyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle formatı değişen organizasyonda kazanan takım adını finale yazdıracak. Çeyrek finalde Atletico Madrid'i eleyen Leipzig ile Atalanta'yı deviren PSG'nin kapışması saat 22.00'de başladı.
Deneyimli hakem Björn Kuipers'in düdük çaldığı müsabaka beIN Sport HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER...
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.
PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.
MAÇA DAİR BİLGİLER...
Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.
Leipzig'in 33 yaşındaki Alman teknik direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterecek en genç teknik adam olarak tarihe geçmişti.
Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.