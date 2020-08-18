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Cisse 2 yıl için direniyor

’ın 700 bin Euro ücret ve 1+1 yıllık kontrat önerisine soğuk bakan 35 yaşındaki santrfor, 900 bin Euro ve 2 yıllık sözleşmede ısrarcı. Beşiktaş ise ’ya vereceği ilsteyi düşünerek transferi hemen bitirmek istiyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Cisse 2 yıl için direniyor

Beşiktaş santrfor arayışında rotayı Papiss Cisse'ye çevirirken, Senegalli oyuncu ile yapılan görüşmelerde de pürüz çıktı. Daha önce yıllığı 1 milyon Euro'ya Cisse ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu teklifi değiştirerek 700 bin Euro garanti para ve 300 bin Euro'luk bonuslardan oluşan yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Senegalli oyuncu bu yeni anlaşmaya soğuk baktı.

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35 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık ücretinin de 900 bin Euro olmasını istiyor. Tarafların orta yolu bulması beklenirken, Beşiktaş cephesi Cisse'yi perşembe günü UEFA'ya verilecek Şampiyonlar Ligi listesine yazdırmak için transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Hırvat forvet Kalinic için de Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulundu.

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Cisse 2 yıl için direniyor
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