Elabdellaoui’ye 35 milyon TL

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile kontratı sona eren Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda oyuncunun, "Belkisöylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve aslaunutmayacaksınız" yorumu yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığı KAP'a bildirilirken, ilk yıl için 1 milyon 300 bin Euro (11.4 milyon TL), 2021- 22 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro (11.8 milyon TL) ve son sezonu için ise 1 milyon 400 bin Euro (12.2 milyon TL) alacağı açıklandı. 6 sezondur Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek 173 maça çıkarken bunların 168'inde ilk 11'deydi. 11 kez rakip ağları sarsan Omar, 16 da asist yaptı.