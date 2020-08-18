Elabdellaoui’ye 35 milyon TL

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile kontratı sona eren Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda oyuncunun,yorumu yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığı KAP'a bildirilirken, ilk yıl için2021- 22 sezonu içinve son sezonu için isealacağı açıklandı. 6 sezondur Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek 173 maça çıkarken bunların 168'inde ilk 11'deydi. 11 kez rakip ağları sarsan Omar, 16 da asist yaptı.