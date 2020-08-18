Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elabdellaoui’ye 35 milyon TL

Elabdellaoui’ye 35 milyon TL

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Elabdellaoui’ye 35 milyon TL
Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile kontratı sona eren Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda oyuncunun, "Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız" yorumu yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığı KAP'a bildirilirken, ilk yıl için 1 milyon 300 bin Euro (11.4 milyon TL), 2021- 22 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro (11.8 milyon TL) ve son sezonu için ise 1 milyon 400 bin Euro (12.2 milyon TL) alacağı açıklandı. 6 sezondur Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek 173 maça çıkarken bunların 168'inde ilk 11'deydi. 11 kez rakip ağları sarsan Omar, 16 da asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 17 Ağustos Pazartesi Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
Son dakika altın fiyatları: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını! Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının partisi tatsız bitti!
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...
Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe...
Son Dakika! Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 17 AğustosSağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu
İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezleri! 5 isim göze girdi
SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Elabdellaoui’ye 35 milyon TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA