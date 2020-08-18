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'den FK'ya 3 yıllık imza

ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun başarılı takımlarından biri olan FK, 'i kadrosuna kattı. Soyalp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gaziantep'de forma giyiyordu.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 18:34 ABONE OL
Furkan Soyalp'den Gaziantep FK'ya 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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Furkan Soyalp'den Gaziantep FK'ya 3 yıllık imza
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