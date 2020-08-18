Şaşkınım! Biz teklif bile yapmadık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bernard Mensah transferinde kulüp yerine oyuncu ile görüştükleri iddialarını yalanladı. Oyuncunun kendilerini aradığını ve bu süreçte konuşulanlara, yazılanlara şaşırdığını belirten Başkan Cengiz şu ifadeleri kullandı:



OYUNCU İÇİN FİYAT YÜKSELTMEDİK

"Mensah konusunda ben de şaşkınlık yaşadım. Bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylemişler. Bir baktık tam tersi, futbolcu bizimkileri aramış. Bizim bir teklifimiz yok. 'Beşiktaş ile anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz' dediler. '2.8 milyon Euro ödenecek' dediler, bir sürü para. Biz Galatasaray'ız. Hiçbir futbolcu için ne fiyat yükselttik ne de onların talip olduğu futbolculara teklif yaptık. Abdurrahim Bey aradı ve 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz' dedik."



PARALARI LEYLA'YA BASIP LİMİT ARTIRIN DİYORLAR!

Başkan Mustafa Cengiz, limit artırımı isteyen Fenerbahçe'ye de transferler üstünden eleştiride bulundu

Sokağa atacak kuruşları olmadığını ifade eden Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkaları parayı Leyla'ya bastığı için sonradan gelip 'limitimizi

artırın' diyorlar. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, 2 yılda uyguladığımız finansal yönetmelikler sayesinde bu oluştu. Bütün rakiplere

saygı duyuyorum ama kimse bizi har vurup harman savurmaya alet edemez. Galatasaray ve Trabzonspor haricinde hiçbir kulüp yaptığı transferleri şeffaf şekilde açıklayabiliyor mu? Ondan sonra UEFA'dan ceza alınca 'bize kimse ceza veremez' diyorlar. Biz bir tane futbolcunun bilgisini eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler. Satan söylemiyor, alan da açıklamıyor. Sonra yıl sonu bakıyorsun zarar. Deniz bitmiş... Biter tabii."







20 MİLYONLUK SPONSORLUK

İmza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Magdeburger Sigorta yetkilileri katıldı. Sarı-kırmızılı kulüp ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan forma sırt sponsorluğu, Galatasaray'a opsiyonları ile birlikte 2 yılda 20 milyon TL kazandıracak.

4 FUTBOLCUMUZLA PAPAZ OLDUK!

"Bu yıl Süper Lig'in en iyi 10 kalecisinden birini 400 bin Euro'ya alıyoruz, 'beceriksiz' diyorlar. Böyle bir kırılganlık olur mu? 400 bin Euro'ya kaleci alıyoruz, çarpıyorlar 8'le, parayı çöpe attınız diyorlar. 4 futbolcu %15'lik indirimi kabul etmedi, bizimle papaz oldular. Olabilir, biz de papaz olmasını biliriz. Belhanda ve Feghouli de dahil tüm oyuncularımıza teşekkür ederim."



LEMİNA ARTIK GÜNDEMDE!

"Teknik ekibimizin transferle ilgili talepleri var. Lemina da gündemde. 40 milyon Euro'luk bir hedefimiz var. Bunu tutturmaya çalışıyoruz ama en efektif kadroyu oluşturmayı planlıyoruz. Geçenlerdeki açıklamamda Lemina gündemimizde yoktu, bugün gündemimizde."



MEHMET EKİCİ İÇİN RENK VERMEDİ

Başkan Cengiz, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin transfer iddialarına da yanıt verdi: "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Elbette görüşmeler oluyor. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır."