Trabzonspor’da 4 imza birden

Bordo-mavili kulüp, 3 yeni transferi ve Edgar Ie için imza töreni düzenledi. Futbolcular bir bir hedeflerini açıkladı
Giriş Tarihi: 18.8.2020ABONE OL
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 3 futbolcuyla birlikte Yusuf Yazıcı'nın transferinde alınan ancak Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Edgar Ie için dün imza töreni düzenlendi. 4 oyuncu için düzenlenen törende Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Stiven Plaza Ronaldo'nun keşfettiği,teknik yetenekleri çok yüksek vegelişime açık bir futbolcu. Trondsen de kendisini bir yıldır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sörloth gibi iyi bir referansı var. Marlon'un yaşı çokgenç, performansı çok iyi ve gelişimeaçık bir oyuncu olduğu rapor edildi."
SABIRSIZLANIYORUM! Trondsen, "İyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağım. Trabzon forması giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Plaza, "Sahada hep kazanmak için mücadele edeceğim" derken Edgar Ie, "Önümüzdeki yıl için hazırım", Marlon ise "Hedefim kalitemi göstermek" ifadesini kullandı.
KAÇ FORMA ALIYORSUNUZ?
Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin ardından yeni transferlere, "Bizim bir geleneğimiz var. Kulübümüze imza atan her oyuncuya, belirli sayıda forma satıyoruz. Siz kaçar tane forma alıyorsunuz?" diye sordu. Trondsen 561 adet, Edgar Ie ve Plaza 500'er adet, Marlon ise 300 yeni sezon forması satın aldı.