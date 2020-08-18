Trabzonspor’da 4 imza birden

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 3 futbolcuyla birlikte Yusuf Yazıcı'nın transferinde alınan ancak Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Edgar Ie için dün imza töreni düzenlendi. 4 oyuncu için düzenlenen törende Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Trondsen de kendisini bir yıldır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sörloth gibi iyi bir referansı var.bir oyuncu olduğu rapor edildi.", "İyi bir sezon geçirip, beklentileri karşılayacağım. Trabzon forması giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi."Sahada hep kazanmak için mücadele edeceğim" derken, "Önümüzdeki yıl için hazırım",ise "Hedefim kalitemi göstermek" ifadesini kullandı.Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin ardından yeni transferlere, "Bizim bir geleneğimiz var. Kulübümüze imza atan her oyuncuya, belirli sayıda forma satıyoruz. Siz kaçar tane forma alıyorsunuz?" diye sordu. Trondsen 561 adet, Edgar Ie ve Plaza 500'er adet, Marlon ise 300 yeni sezon forması satın aldı.