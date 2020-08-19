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Başakşehir'de 'in sözleşmesi uzatılmadı

2017 yılında 'tan 'e transfer olan , şampiyonluğunun ardından takımı ile sözleşme yenilemedi ve kulüpten ayrıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 20:24 Son Güncelleme: 19.8.2020 20:28 ABONE OL
Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'de, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan İnler ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'den deneyimli orta saha ile ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

GÖKHAN İNLER'DEN BAŞAKŞEHİR'E VEDA MESAJI
Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan Gökhan İnler, kulübüne teşekkür mesajıyla veda etti.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesaplarından, 'Hoşça kal Başakşehir ailesi' başlığıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hoşça kal Başakşehir ailesi

Üç sezondur formasını gururla ve mutlulukla giydiğim Medipol Başakşehir'den ayrılma vakti geldi...

Güzel insanların olduğu, unutulmaz dostluklar kurduğum, profesyonel ve güzide kulübümde çok güzel günler yaşadık.

Zürich FC, Napoli, Leicester City ve Beşiktaş'ta yaşadığım unutulmaz şampiyonlukların ve kupaların ardından Türk futbol tarihine geçen bir şampiyonluğa da bu çatı altında erişmenin sevincini tattım.

Burada geçirdiğim üç yıl boyunca bana her konuda destek olan, samimiyetini her daim hissettiren başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere, tüm yöneticilerimize, teknik heyete ve futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Şampiyonlar Lig'inde başarılar diliyorum."

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Başakşehir'de Gökhan İnler'in sözleşmesi uzatılmadı
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