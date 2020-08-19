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finalde! 0-3 Bayern Münih

yarı finalinde Fransız temsilcisi 'u Gnabry'nin 2, Lewandowski'nin 1 golüyle 3-0 mağlup eden Alman devi , finalde bir diğer Fransız ekibi 'nin rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 22:01 Son Güncelleme: 19.8.2020 23:51 ABONE OL
Bayern Münih finalde! Lyon 0-3 Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih, Lyon'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Alman devine final biletini getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ile 88'de Robert Lewandowski kaydetti. Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza atan Alman devi, finalde PSG ile kozlarını paylaşacak.

DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH
Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi 23 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan PSG ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

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Bayern Münih finalde! Lyon 0-3 Bayern Münih
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