Fenerbahçe Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı!

Son olarak Kasımpaşa'nın golcüsu Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Sinan Gümüş'le sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

'YOUTUBE KATIL' ÜZERİNDEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe bu transferi çevrimiçi video platformu YouTube üzerinden duyurdu. Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'ü YouTube kanalındaki ayda 5 TL olan özel bölümde açıkladı.



EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ!

Fenerbahçe'nin transferdeki kilit isimlerinden olan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferinde önemli rol oynadı. 39 yaşındaki isim, Antalyaspor'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da olan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.

GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI!

Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. İtalyan ekibi Genoa'nın da onayının ardından transfer mutlu sonla bitti.

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor.

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