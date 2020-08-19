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'den bir daha! ...

Son dakika haberleri... Mert Hakan Yandaş, , , Novak, gibi takviyelerle, transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 'da geçiren 'ın eski yıldızı 'ü de kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 17:55 Son Güncelleme: 19.8.2020 18:37 ABONE OL
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sinan Gümüş...

Son olarak Kasımpaşa'nın golcüsu Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ!
Fenerbahçe'nin transferdeki kilit isimlerinden olan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferinde önemli rol oynadı. 39 yaşındaki isim, Antalyaspor'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da olan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.

GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI!
Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. İtalyan ekibi Genoa'nın da onayının ardından transfer mutlu sonla bitti.

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sinan Gümüş...
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