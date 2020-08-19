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Flavio 'a imzaya geliyor

yönetimi, Brezilyalı Flavio'nun ardından kulübü 'yı da ikna etmeyi başardı. 24 yaşındaki defansif orta saha ile her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavililer, Bahia'nın da 1 milyon 200 bin euro’luk teklifi kabul etmesiyle transferde mutlu sona ulaştı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 19.8.2020 ABONE OL
Flavio Trabzonspor'a imzaya geliyor

Marlon, Trondsen ve Plaza transferlerini bitirip kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Flavio Medeiros'u da renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki defansif orta saha ile her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavili kulüp, oyuncunun kulübü Bahia'yı ikna etmeye çalışıyordu.

Menajerler aracılığıyla iletilen 1.2 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için süre isteyen Brezilyalı yetkililerden dün güzel haber geldi ve taraflar prensipte anlaştı.

FUTBOLCU HAZIR DURUMDA
Bunun üzerine harekete geçerek hazırlıklara başlayan Trabzonsporlu yetkililer, resmi evrakları Bahia'ya gönderdi. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Flavio'nun Trabzon'a gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan Flavio hemen takıma katılacak.

ÖNCE KONTROL SONRA İDMAN
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da futbolcular dün sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Gruplar halinde kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulan bordo- mavililer, akşam da antrenman yaptı.

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Flavio Trabzonspor'a imzaya geliyor
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