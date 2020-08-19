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'a 21'lik yıldız! 'dan Jakub Moder

Son dakika haberleri... Orta sahada kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, forması giyen 21 yaşındaki yıldız isim 'i kadrosuna katmak üzere.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 23:32 ABONE OL
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Orta sahada kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki yıldız isim Jakup Moder'i kadrosuna katmak üzere.

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Galatasaray'a 21'lik yıldız! Lech Poznan'dan Jakub Moder
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