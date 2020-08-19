Galatasaray'a 21'lik yıldız! Lech Poznan'dan Jakub Moder

Son dakika Galatasaraytransfer haberleri... Orta sahada kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki yıldız isim Jakup Moder'i kadrosuna katmak üzere.
Giriş Tarihi: 19.8.2020 23:32ABONE OL
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Orta sahada kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takım, Lech Poznan forması giyen 21 yaşındaki yıldız isim Jakup Moder'i kadrosuna katmak üzere.