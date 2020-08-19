Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Kiril Despodov'a kiralama teklifi!

'dan 'a kiralama teklifi!

'da , Bulgar sağ kanat 'u takımda görmek istiyordu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yıldız için Cagliari'ye kiralama teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:34 ABONE OL
Galatasaray'dan Kiril Despodov'a kiralama teklifi!

Transferde emin adımlar atmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi için girişimler hız kazandı. Sol kanat mevkisine Arda Turan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılı takım gözünü sağ kanat transferine çevirdi.

DESPODOV AŞKI ALEVLENDİ!
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Despodov aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

SCOUT EKİBİ 1 YILDIR TAKİP EDİYOR
Kiril Despodov'u scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim transferi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bitirmek için büyük çaba harcıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Taşpınar gönlünü Çukur’un yıldızı Çağrı Atakan’a kaptırdı! Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri! 19 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika! Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
Bu paralara dikkat edin! Sizde de olabilir... Servet ediyorlar!
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...
Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da! Mehmet Bozdağ sosyal medyadan böyle duyurdu!
Az önce açıklandı... Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına bir şehir daha eklendi! Kısıtlama olan iller...
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatları kaçırmayın! BİM aktüel ürünler listesi bu haftada dolu dolu geliyor!
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Kiril Despodov'a kiralama teklifi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA