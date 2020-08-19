Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Lyon - Bayern Müih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. PSG'nin Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından bugün de yine bir Alman bir Fransız takımı karşı karşıya geliyor. Lyon ile Bayern Münih'in karşılatığı maçta, finale kalan taraf PSG'nin rakibi olacak.Fransız temsilcisi Lyon, Juventus'un ardından çeyrek finalde de Manchester City'yi eledi ve büyük bir sürprize imza atarak yarı finale kalan takım oldu. Bayern Münih ise Chelsea'yi son 16 turunda 2 maçta toplamda 7-1 ile geçerken, çeyrek finalde ise Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla turnuvanın dışına itti.Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanırken, Lyon'un en önemli başarısı ise yarı final oynamak oldu. Fransız temsilcisi ilk yarı finalinde de Bayern Münih ile karşılaşmış ve elenmişti.Lyon - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber (Şifresiz) ile beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.