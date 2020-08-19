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Son Dakika Haberi: maçı hangi kanalda yayınlanacak? , saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Yunanistan ekibi ile karşılaşacak temsilcimiz ’ın maçı Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından PAOK - Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Karşılaşma için geri sayımın başladığı , saat kaçta? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi: PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Temsilcimiz Yunanistan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Karşılaşma Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? , saat kaçta?

Son Dakika Haberi: PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Kasapoğlu, ''Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz 'ın 25 Ağustos'ta ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'den yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika Haberi: PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

ile , 25 Ağustos Salı günü Selanik'te karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Haberi: PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
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