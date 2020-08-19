Son Dakika Haberi: PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Temsilcimiz Beşiktaş Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Karşılaşma Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?