Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıklamıştı.
Arjantinli yıldız, kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü ve sözleşme süresi arttı.
Fenerbahçe Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama bu ücret yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Jose Sosa, İstanbul'a geliyor.
Sosa, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe'ye imza atıp Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak.