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Sosa 'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşıp 6 yıllık hasrete son vermek isteyen Kanarya, transferde de hamlelerini buna göre yapıyor. 'in tecrübeli ve şampiyonluk yaşayan isimlerini kadrosuna katan , son olarak ile anlaşma sağladı. 'nin ilk teklifini reddeden Sosa, daha az bir paraya kendi istediği sözleşmeyi imzaladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 11:22 Son Güncelleme: 19.8.2020 11:23 ABONE OL
Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

'de harekatı sürüyor. Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıklamıştı.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

, 'la sözleşmesi biten Josa Sosa ile de her konuda anlaşmaya vardı.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Spor'un haberine göre; tatilde olan ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Arjantinli yıldız, kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü ve sözleşme süresi arttı.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama bu ücret yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

İSTANBUL'A GELİYOR

'nin her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi , 'a geliyor.

Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları

Sosa, 'a geldikten sonra 'ye imza atıp 'ndaki kampa katılacak.

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Sosa Fenerbahçe'nin o teklifini reddetti! İşte yeni sözleşmenin detayları
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