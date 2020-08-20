Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona'ya Messi şoku! Koeman ikna edemedi

'ya Messi şoku! Koeman ikna edemedi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası ayrılık kararı alan Messi'nin düşüncesini, Baracelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman da değiştiremedi. Arjantinli yıldız takımdan ayrılmakta ısrarcı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 23:13 Son Güncelleme: 20.8.2020 23:13 ABONE OL
Barcelona'ya Messi şoku! Koeman ikna edemedi

Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları iyice artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakarak yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in haberine göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunun da farkında olduğunu Koeman'a ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO
2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve Manchester City ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli 700 milyon Euro.

PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek

EN ÇOK OKUNANLAR

Aydın'da yazıtlı oda mezar bulundu: İlk kez böylesine rastlandı
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert düştü! Altında ibre tersine mi dönüyor? Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için yönün…
Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları - Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?
Eda Taşpınar gönlünü Çukur’un yıldızı Çağrı Atakan’a kaptırdı! Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
Karaciğer yağlanmasına karşı bu besini tüketin!
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okulların açılma tarihi ne zaman, ertelendi mi?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
7 günde etkisini gösteren kırışıklık giderici doğal krem!
Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama! 19 Ağustos 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona'ya Messi şoku! Koeman ikna edemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA