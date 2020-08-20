Beşiktaş Koita'yı transfer edecek mi? Ahmet Nur Çebi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü Galatasaray, Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bonservissiz göndermesinin ardından Beşiktaş'ın da Koita ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Koita transferine de değindi.

Çebi, "Koita'nın adı geçiyor. Teknik ekibimizden bir talep olursa değerlendiririz" şeklinde konuştu.

Mensah'ın transfer sürecine de açıklık getiren Çebi, "Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Hanım'la çok evvelden görüştüğümüzde bize, 'Futbolcuyla yollarımızı ayırmaya karar verirsek öncelik sizindir' dedi. Sözüne sadık kalan bir Anadolu kadınıyla biz bu işi el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil Galatasaray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır."