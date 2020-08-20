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, Galatasaray’ın tekrar kiralamak istediği Gabonlu ön libero ile el sıkıştı. 26 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılıların 850 bin Euro’luk teklifini geri çevirirken siyah-beyazlıların 1.2 milyon Euro maaş önerisini kabul etti. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu Southampton’dan bedelsiz olarak kiralayacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 20.8.2020 ABONE OL
Mario Lemina ‘Beşiktaş’ dedi

Mohamed Elneny'nin takımdan ayrılmasından sonra ön libero mevkiine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina ile olan temaslarını büyük ölçüde tamamladı. Southampton'ın bedelsiz kiralamayı kabul ettiği oyuncuya 1.2 milyon Euro yıllık ücret önerildi. Gabonlu orta saha bu rakama sıcak bakarken, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro kazandığı G.Saray'ın 850 bin Euro'luk teklifini geri çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lemina için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş, son detayların görüşülmesinin ardından transferi bugün resmileştirmeye çalışacak ve işlemlerin tamamlanması halinde oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edecek.

CİMBOM'A GÖNDERME: APTAL DEĞİLİM
Mario Lemina, Instagram hesabından sürpriz bir açıklama yaparak geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'a göndermede bulundu. Gabonlu futbolcu, sosyal medyadaki paylaşımında "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim, herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım. Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

KOİTA VE CİSSE'DE SON TANGO
Siyah-beyazlılar, forvet transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor
Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita için dün masaya oturdu. Oyuncuya bonservis ödemek istemeyen yönetim, Papiss Cisse ile de görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Beşiktaş, Welinton için Ahmet Gülay'ın kiralık prosedürlerinin tamamlanmasını bekleliyor. Hafta başından bu yana siyah-beyazlılarla idmanlara çıkan 31 yaşındaki tecrübeli stoperin transferi karşılığında Alanya'ya Fatih Aksoy bonservisiyle, 17 yaşında sol bek Ahmet Gülay ise 2 yıllık kiralık verildi.

DEVLER LİGİ'NE İTALYAN HAKEM
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak. 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de start alacak maçta Doveri'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek.

KASAPOĞLU: PAOK MAÇI ŞİFRESİZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan PAOK-Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos tarihinde PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'den yayınlanacak" müjdesini verdi.

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Mario Lemina ‘Beşiktaş’ dedi
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