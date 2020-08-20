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Rodrigues için devrede

'de gözden çıkarılan Garry Rodrigus, Yunan ekibi 'un gündeminde. Al-Ittihad ile olan kontratı devam eden deneyimli futbolcu için 2.5 milyon euro isteniyor. Ancak Olympiakos'un takımına 1 milyon euro önerdiği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 21:49 Son Güncelleme: 20.8.2020 21:52 ABONE OL
Olympiakos Rodrigues için devrede

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Rodrigues'i 2 yıllığına kiralamıştı ancak 29 yaşındaki oyuncunun performansı vasatı aşamadı.

Sarı-lacivertliler, Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncunun kulüp bulmasını bekliyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, Olympiakos ile görüşme halinde.

Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşısında kadrosuna kattığı yıldız için 2.5 milyon euro talep ettiği fakat Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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Olympiakos Rodrigues için devrede
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