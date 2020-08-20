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: 'a kupalar kazanmaya geldim

'ın yeni sağ beki , sürecini anlatırken, sarı-kırmızılı takımı tercih etme sebebini de açıkladı. Norveçli oyuncu, "Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği bana cazip geldi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 18:40 ABONE OL
Omar Elabdellaoui: Galatasaray'a kupalar kazanmaya geldim

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Omar Elabdellaoui ve menajeri Mikail Adampour, açıklamalarda bulundu.

Norveçli sağ bek, Galatasaray'ın kazanma geleneğinin kendisine çekici geldiğini belirtirken, menajer Adampour ise Avrupa'nın birçok takımından gelen teklifleri sarı-kırmızılı takım için reddettiklerini ifade etti.

"GALATASARAY'IN GELENEĞİ CAZİP GELDİ"
Şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söyleyen Omar, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.

"BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VARDI"
Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Omar Elabdellaoui: Galatasaray'a kupalar kazanmaya geldim
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