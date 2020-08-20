Skrtel 1 yıl daha Başakşehir'de

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, iç transferde Skrtel ile nikah tazeledi. Turuncu-lacivertli takım, Slovak stoperle 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklama şöyle: "2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."