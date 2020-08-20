Trabzonspor’dan Wahbi Khazri bombası

Trabzonspor, Saint Etienne'de forma giyen Wahbi Khazri'nin peşinde… Bordo mavililer, West Bromwich'ten Burke'nin transferinin uzaması nedeniyle Tunuslu futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladı.

Saint-Etienne'de teknik direktör Claude Puel, Khazri'yi yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor… 29 yaşındaki hücumcunun çok yönlülüğü Trabzonspor'un ilgisini çeken en büyük faktör. Çalımları ve top tekniği ile tanınan Tunuslu futbolcu, 10 numara, forvet ve kanatlarda forma giyebiliyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon da, ismini açıklamadığı bir Süper Lig kulübünün Wahbi Khazri'yi kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland ve Rennes formaları da giyen Khazri, 2018'de 7 milyon Euro'ya Saint-Etienne'e transfer olmuştu.



MARCONE'DEN KÖTÜ HABER

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesinin üst sıralarında yer alan Arjantinli Ivan Marcone Koronavirüs'e yakalandı. Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun herhangi bir belirti göstermediği ve karantinada olduğu açıklandı. Bordo-mavililer, Marcone'yi 1 yıl kiralamak için Boca Juniors'a 1 milyon Euro önerirken, sözleşmeye iki milyon Euro da satın alma bedeli koymayı teklif etmişti. Arjantin kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti.

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