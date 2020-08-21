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'den Manzukic'e 5 milyon Euro!

’i Lazio’ya satması an meselesi olan Sarı-Lacivertliler kısa süre önce kulübü ile yollarını ayıran ’le masaya oturdu. Hırvat yıldıza 2 yıl için 5 milyon Euro’luk teklif yapıldı.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 01:31 ABONE OL
Fenerbahçe'den Manzukic'e 5 milyon Euro!

Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic'le masaya oturdu.

BONSERVİS ÖDEMEK YASAK!
Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

KISA SÜREDE YANIT VERECEK
Alınan bilgilere göre Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMA
BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI
Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.

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Fenerbahçe'den Manzukic'e 5 milyon Euro!
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