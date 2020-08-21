UEFA Avrupa Ligi şampiyon belli oluyor! Sevilla – Inter | CANLI

Corona virüsü sonrası tek maç eleme usulüne göre oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Sevilla ile Inter'in karşı karşıya geldiği maç Almanya'da, Rheinenergiestadion'da oynanıyor ve mücadeleyi Danny Makkelie yönetiyor. İspanyol ekibi Sevilla daha önce bu kupayı 5 kez kazandı. Inter ise Avrupa'nın en önemli ikinci kupasını 3 kez müzesine götürdü.



FİNALE NASIL GELDİLER

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren dahil olurken, Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer aldı ve üçüncü sırayı alarak yoluna 2 numaralı kupada devam etti. Inter, son 16 turundan itibaren sırasıyla Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk'i eledi. Sevilla ise Roma, Wolverhampton ve Manchester United'ı kupa dışına itti.



Mücadele beIN SPORTS 1'den şifreli ve beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.



SEVILLA – INTER MAÇINDA 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Kounde, Diego, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, De Jong, Ocampos

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez



