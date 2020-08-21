Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Ve 'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına ara vermeden devam eden , stoper takviyesi için de kolları sıvadı. Şimdiye kadar bek, orta saha ve kanat takviyeleri yapan Kanarya, en az iki stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. İşte Fenerbahçe'nin stoper tandemindeki ilk isim...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 08:34 Son Güncelleme: 21.8.2020 08:37 ABONE OL
Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör nokta atışı transferler planlıyor.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Transferde durmaya niyeti olmayan , Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından taarruza son sürat devam ediyor.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

'nin flaş operasyonlarında başrolü oynuyor ve hedefteki isimlerle birebir görüşmeler sağlıyor.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Kosovalı golcü 'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferin gerçeklemesi ile birlikte yeni bir imza şov için düğmeye basacak.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

, , Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, ve ... 6 futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı yapan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

' geliyor' sloganıyla öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da mutlu sona ulaştı.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Uzun süredir 'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bu görüşmelerde bitirdi.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

ÜÇ SENELİK SÖZLEŞME

'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan , Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

Profesyonel kariyerine ülkesi Petro Luanda'da başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, daha sonra Rostov ve son olarak 4 sezondur Lazio forması giyiyor. Bu arada Lazio, bu transferde 4 milyonda diretiyor, F.Bahçe 2 milyon euro'nun üstüne çıkmıyordu. İki tarafın da olaya olumlu yaklaşması ile sorun çözüldü.

Transferde son dakika: Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme

176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST

Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Canlı Süper Loto sonuçları sorgulama! Dün geceye damga vuran 20 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama...
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e 'Sen gittin ya ben çok değiştim' mesajı! Murat Dalkılıç "Ayrılık nedeni Kerem Bürsin mi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi...
Aydın'da yazıtlı oda mezar bulundu: İlk kez böylesine rastlandı
Karaciğer yağlanmasına karşı bu besini tüketin!
Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Bursa'da canlı bomba tutuklandı
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okulların açılma tarihi ne zaman, ertelendi mi?
Eda Taşpınar gönlünü Çukur’un yıldızı Çağrı Atakan’a kaptırdı! Sürpriz aşk herkesi şaşırttı
NASA'nın açıklaması korkuttu! Çökme büyüyor ve batıya doğru ilerliyor
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve Fenerbahçe'nin ilk stoperi belli oldu! 3 yıllık sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA