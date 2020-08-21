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Welinton: Taraftarı mutlu etmenin yolu kupalar kazanmak

'ın yeni transferi Welinton, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı savunmacı, "Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da galibiyetler ve kupalar" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 19:11 ABONE OL
Welinton: Taraftarı mutlu etmenin yolu kupalar kazanmak

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Welinton, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk antrenmanın ardından kulübün yayın organına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Welinton, "Arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Çoğunu zaten tanıyordum. Büyük bir yapıya geldim. Umarım uzun bir yolun iyi bir başlangıcı olur" dedi.

N'Sakala ile 3 sene beraber oynadığını ve daha önce Douglas'la da beraber forma giydiğini söyleyen Welinton, tesislere girdiği andan itibaren gerek çalışanların gerekse de takım arkadaşlarının ve teknik heyetin kendisini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Sergen Yalçın'la daha önce birlikte çalıştığını da sözlerine ekleyen Welinton, "Kendisiyle birlikte iyi galibiyetler aldık. Burada da maçları ve turnuvaları kazanarak umarım şampiyon oluruz. Futbolcu olarak sorumluluğumuz iyi çalışmak. Büyük bir kulüpteyiz ve taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Taraftar da maç kazanarak ve kupa kaldırarak mutlu olur. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Welinton: Taraftarı mutlu etmenin yolu kupalar kazanmak
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