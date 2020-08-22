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'da hedef Giuliano yerine Ljajic!

'ın Sırp yıldızı 'e sürpriz talip. Fenerbahçe'den 'a olan Giuliano, alacaklarından dolayı kulübü 'ya şikayet etti ve bunun üzerine Al Nassr gündemine Adem Ljajic'i aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.8.2020 20:08 Son Güncelleme: 22.8.2020 20:20 ABONE OL
Al Nassr'da hedef Giuliano yerine Ljajic!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'i gündemine aldı.

Suudi basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Giuliano ile yolları ayırmayı planlarken, yerine Ljajic'i düşünüyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü, Sırp yıldız için Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladı. Al Nassr, Giuliano ile yolları ayırabilirse Ljajic'in transferinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

29 MAÇTA 14 GOLE KATKI VERDİ
Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta çıktığı 29 resmi maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergileyerek toplam 14 gole doğrudan katkı yapmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Al Nassr'da hedef Giuliano yerine Ljajic!
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