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Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe hazırlık maçı nasıl canlı izlenir?

, Süper Lig’e sayılı günler kala ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Daha önce oynanan mücadelede rakibini farklı mağlup eden sarı lacivertli takımda yeni transferlerin birçoğu forma şansı bulmuştu. ile bugün oynanacak hazırlık maçında da yıldız futbolcuların oynaması bekleniyor. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala ‘’Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle’’ başlığı ile araştırmalar başladı. Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle seçeneği için yapılması gerekenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:17 ABONE OL
Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı nasıl canlı izlenir?

Süper Lig'de 2020 - 2012 sezonu öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , ile karşı karşıya geliyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı lacivertli takımda yeni transferlerin performansları ise heyecanla bekleniyor. Yeni transferlerin de sahada olacağı mücadeleyi izlemek isteyenler ''Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle'' başlığı ile araştırmalara başladı. Topuk Yaylasında oynanacak ve 17.00'da başlayacak olan karşılaşmanın detayları bu başlık altında yer alıyor. İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle seçeceği!

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertli takımda yeni transferler de forma şansı bulacak.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı nasıl canlı izlenir?

ile arasında oynanacak hazırlık maçı 17:00'da başlıyor. Mücadele Fenerbahçe'nin Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Maçı Youtube Katıl'a üye olanlar seyredebilecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı nasıl canlı izlenir?

"İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim"

Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile yaptıkları ve 4-0 kazındıkları hazırlık maçında alınan sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Erol Bulut, takımdaki eksikleri görme açısından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

Antrenmanlara iyi bir şekilde başladıklarını dile getiren Bulut, "Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor. Bizim isteğimiz de bu. Her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiğimiz var. Önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp, daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. İlk maç için olumlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı nasıl canlı izlenir?
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