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’ın eski yıldızı Leicester’a!

'de son hafta ilk dördün dışında kalarak Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden , çalışmalarına devam ediyor. Mavi beyazlı takımın gündeminde 'ın eski yıldızı var.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 22:40 Son Güncelleme: 22.8.2020 22:54 ABONE OL
Galatasaray’ın eski yıldızı Leicester’a!

Leicester City'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ben Chilwell'i, Premier Lig devi Chelsea kadrosuna katmak istiyor. Dailymail'de yer alan habere göre Ben Chilwell'in ayrılığı halinde Leicester ekibinin 1 numaralı hedefi Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Tagliafico olacak. Ancak iddialar bununla sınırlı değil. Dailymail'in haberine göre Leicester City'nin bir diğer hedefi ise bu sezon Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ozan Kabak. Haberde, Ozan Kabak'ın Jonny Evans yerine Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili olabileceği ve Leicester City'nin yeni defans hattını oluşturabilecekleri bilgisine yer verildi.

Öte yandan aynı haberde bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani'nin 7 milyon Sterlin karşılığında Rennes'e transfer olabileceği belirtildi.

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Galatasaray’ın eski yıldızı Leicester’a!
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