Ronaldo ile Messi aynı takıma!

Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.
"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"
"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla! Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU