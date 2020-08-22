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Ronaldo ile Messi aynı takıma!

karşısında yaşanan 8-2'lik yenilgi sonrası takımdan ayrılma kararı alan için Serie A devi 'un devreye girdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 19:04 Son Güncelleme: 22.8.2020 19:12 ABONE OL
Ronaldo ile Messi aynı takıma!

Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.

"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"
"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.

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Ronaldo ile Messi aynı takıma!
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