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Son dakika: Flavio'yu 'a bildirdi

Son dakika... Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren , bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, Brezilyalı oyuncu da Silva'nın kulübü Bahia ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 24 yaşındaki orta saha için 1 milyon 200 bin euro ödenecek.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:36 Son Güncelleme: 22.8.2020 16:06 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da transferler devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı ön libero Flavio'yu kadrosuna kattı.

Kiralık sözleşmesi sona eren N'Diaye'nin ayrılığı sonrası arayışlara başlayan bordo-mavili ekip, Brezilya'da Bahia forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için, kulübüyle anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo-mavili takım, daha önce Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u alarak kadrosunu güçlendirmişti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi
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