Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da transferler devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı ön libero Flavio'yu kadrosuna kattı.
Kiralık sözleşmesi sona eren N'Diaye'nin ayrılığı sonrası arayışlara başlayan bordo-mavili ekip, Brezilya'da Bahia forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için, kulübüyle anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Bordo-mavili takım, daha önce Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u alarak kadrosunu güçlendirmişti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."