"Başka kulüpler yapıyor ama biz yapmayız!"

Beşiktaş'ın online yapılan divan kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar geldi. Çebi, "Yüzde 99 futbolcudan indirim alamıyoruz. 'Ayrılalım' dedik, 'Bir daha bu sözleşmeleri bulamayız' cevabı aldık. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız, yeni arkadaşlara nasıl yer açarız bilmiyorum. Bunu başka takım nasıl yapıyor, bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çaremiz yok" dedi.
PAOK BASKI KURMAK İSTİYOR
Çebi'nin diğer satır başları şöyle:
Yönetimi beğenmediğimiz ve seçime gideceğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil.
Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Sergen hocamızdan destek istedik. 'Altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Mehmet Ekşi ile anlaştık. Birlikte çalışacaklar.
Efendi gibi gider PAOK maçını oynarız. Oradaki oyunculardan korkutularak üzerimize baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaşız, cesuruz. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var, hallederler."