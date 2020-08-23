"Başka kulüpler yapıyor ama biz yapmayız!"

Beşiktaş'ın online yapılan divan kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar geldi. Çebi, "Yüzde 99 futbolcudan indirim alamıyoruz. 'Ayrılalım' dedik, 'Bir daha bu sözleşmeleri bulamayız' cevabı aldık. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız, yeni arkadaşlara nasıl yer açarız bilmiyorum. Bunu başka takım nasıl yapıyor, bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çaremiz yok" dedi.



PAOK BASKI KURMAK İSTİYOR

Çebi'nin diğer satır başları şöyle:

Yönetimi beğenmediğimiz ve seçime gideceğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil.



Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Sergen hocamızdan destek istedik. 'Altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Mehmet Ekşi ile anlaştık. Birlikte çalışacaklar.



Efendi gibi gider PAOK maçını oynarız. Oradaki oyunculardan korkutularak üzerimize baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaşız, cesuruz. Bize bir şey olursa arkamızda daha çok var, hallederler."

Beşiktaş Kulübü'nün borcu son 1 yılda 672 milyon TL (%25) artarakBu borcun 610 milyon 308 bin TL'sinin derneğe, 2 milyar 691 bin TL'sinin ise Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi. Öte yandan Finansal borçlarda da geçen yıla göre 319 milyon TL'lik (%23) artış gerçekleşti.Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 18 Ağustos itibarı ile Beşiktaş'a açılan dava sayısının 191 olduğunu söyledi. Urgancılar, şöyle konuştu: "İcra takibi dosyası 272 adet ve karşılığı 142 milyon TL.%12'si amatör sporcuların alacakları. İki menajerle yapılan 2.8 milyon Euro anlaşma ortaya çıktı. Cari hesaba geçmemiş, faturalanmamış. Beşiktaş'ın davası bitmiyor, bitmeyecek..."