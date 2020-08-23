Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Koita itirafı!

Başkanı 'den Koita itirafı!

Başkanı , pandemi döneminde futbolculardan istenen indirimden Beşiktaş ile ilgili söylentilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah beyazlı takımın gündeminde olan Koita hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 19:59 Son Güncelleme: 23.8.2020 20:00 ABONE OL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Koita itirafı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Harcama limitinin dolduğunu ve transfer yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.

Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.

GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI
Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.

Bakasetas'tan Beşiktaş - PAOK yorumu!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
ÖSYM'den SON DAKİKA açıklaması! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
SAYISAL LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Sayısal Loto sonuçları online bilet sorgulama motoru! 22 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu!
Ne altın ne döviz! Satan pişman oldu: İşte yeni gözde...
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic'in karşısında diz çöktü sosyal medya yıkıldı! Evlilik haberleri günlerce konuşulmuştu
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberi; işte detaylı güncel 23 Ağustos ALTIN FİYATLARI...
Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad Bodrum’da! Herkes bu iddiayı konuşuyor
Ceyda Yüksel son yolculuğuna uğurlandı! Ailesinin iddiaları kan dondurdu
Avlu’nun yıldızı Selen Seyven sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Koita itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA