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Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden açıklaması!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savunma ve hücum hattını güçlendirmek için girişimlerine devam eden Kanarya'da, heyecan yaratacak iki gelişme birden yaşandı. İşte dünyaca ünlü yıldızların menajerliğini yapan 'nun, Fenerbahçe açıklaması...

Giriş Tarihi: 23.8.2020 10:50 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:52 ABONE OL
Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren , şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı. Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertlilerden çok flaş bir hamle geldi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı 'e de kancayı attı.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği,sarı-lacivertlilerin eski yıldızı 'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor. İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

HEYECANLANDIRAN GELİŞME

'nin Godin transferinde taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan , 'a geldi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve 'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken sorularına da yanıt verdi.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik.

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. futboluna katkı sağlamak için geldim."

Transferde son dakika: Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

sorusu üzerine "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu.

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Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
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