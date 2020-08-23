Dünyaca ünlü yıldızların menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı. Birçok isimle temasta olan sarı-lacivertlilerden çok flaş bir hamle geldi.
Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği,sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.
Yönetim hem Sarr hem de Godin'i bitirerek son yılların en iyi savunma ikilisini oluşturmak istiyor. İtalyan basını, Godin'in Inter'den ayrılma kararı aldığını ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.
HEYECANLANDIRAN GELİŞME
Fenerbahçe'nin Godin transferinde taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, İstanbul'a geldi.
Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken Fenerbahçe sorularına da yanıt verdi.
Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, Çin gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik.
Fenerbahçe sorusu üzerine "Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu.