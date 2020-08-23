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Galatasaraylı Babel'den flaş ayrılık açıklaması

'da istenmeyen adam ilan edilen ve yönetimin takımdan göndermek istediği , sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı tarihi açıkladı. Hollandalı yıldız, bir taraftarın, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" şeklindeki sorusuna, kontratının bitiş tarihini işaret ederek, "2 yıl sonra" cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 16:24 Son Güncelleme: 23.8.2020 16:27 ABONE OL
Galatasaraylı Babel'den flaş ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın geçen sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Babel, büyük hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.

Hollanda ekibinde de beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu, kiralık sözleşmesi bitince sarı-kırmızılılara geri döndü.

Yönetimin kulüp aradığı ve takımdan göndermeye çalıştığı deneyimli futbolcunun ayrılmaya niyeti yok. Babel, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla bu durumu net olarak gözler önüne serdi.

Babel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.

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Galatasaraylı Babel'den flaş ayrılık açıklaması
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