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Gradel: 'a gelmeden Drogba ile görüştüm

ekiplerinden 'un yeni transferi açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Yiğidolar'a gelmeden önce 'ın eski yıldızı Drogba ile görüştüğünü ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 17:54 ABONE OL
Gradel: Sivasspor'a gelmeden Drogba ile görüştüm

Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Max Gradel, "Başkanımıza, teknik direktörümüze ve bana yardımcı olan herkese içten teşekkür ediyorum. Hemen uyum sağlamam için bana çok yardımcı oldular" dedi

"SİVASSPOR HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYDUM"

Sivasspor'a transfer sürecinden de bahseden Max, "Zor bir süreç oldu. O zamanlar birkaç kulüpten daha teklif alıyordum. Düşündüm ve değerlendirdim Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımız ve hocamız hementakım içerisinde görmek istedi beni. Demir Grup Sivasspor hakkında iyi şeyler duymuştum. Ciddi ve atmosferinin iyi bir kulüp olduğunu duymuştum. Diğer teklifleri reddederek Demir Grup Sivasspor'un teklifini kabul ettim" şeklinde konuştu.

"DROGBA İLE GÖRÜŞTÜM"

Sivasspor'a gelmeden önce daha önce Süper Lig'de forma giymiş isimlerden bilgi aldığını kaydeden Max, "Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm. Bana Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Türklerin sıcak ve misafirperver olduğundan bahsetti. Takımımızın abisi Arouna Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi" dedi.

Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini de söyleyen Max, şunları kaydetti: "Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum."

Max, sezon başı kamplarının her zaman zor geçtiğini belirterek, "Hocamız antrenman içeriğini biraz değiştirerek, neşeli antrenmanlar yaparak fizik ve zihin olarak bizi hazırlıyor. Kampta 9'uncu gününün iyi geçtiğini ve mutlu olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Son olarak kırmızı-beyazlı taraftarlara da seslenen Max, "Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer" diye konuştu.

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Gradel: Sivasspor'a gelmeden Drogba ile görüştüm
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