Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

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Devler Ligi’nde son perde açılıyor. Almanya Bundesliga’nın güçlü ekibi Bayern Münih ile Fransa 1. Futbol Ligi dev takımlarından Paris Saint Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. Yarı final karşılaşmasında her 2 takım da rakiplerini 3-0’lık sonuçla geride bırakarak fianle adını yazdırmış ve Dünya futbolunun en prestijli kupasını almaya aday olmuştu. Öte yandan bu heyecanlı geçecek bu dev finali izlemek isteyenler PSG Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. “” bağlantısı ve daha pek çok detayı bu başlık altında bulabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı canlı yayını…

Giriş Tarihi: 23.8.2020 22:15 Son Güncelleme: 23.8.2020 22:48 ABONE OL
PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

UEFA Şampiyonlar Ligi final günü geldi çattı. Devler Ligi'nin en büyüğünün belli olacağı bu heyecanlı karşılaşma an itibariyle başladı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı izlemek ve bu tarihi anların heyecanına ortak olmak isteyen şahitlik etmek isteyenler PSG Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. "" bağlantısını burada bulabilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı canlı yayını…

PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

PSG BAYERN MÜNİH CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih final maçı beIN Sports 1 HD kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Aşağıda yer alan beIN Sports canlı yayın linki vasıtasıyla siz de maçı canlı izleyebilir ve tarihi anlara şahitlik edebilirsiniz…

https://www.youtube.com/watch?v=hTkdFzrx6SE

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1,7 MİLYAR AVROLUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.

PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.

Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

  • Leroy Sane 80 milyon
  • Joshua Kimmich 75 milyon
  • Serge Gnabry 72 milyon
  • David Alaba 65 milyon
  • Alphonso Davies 60 milyon
  • Robert Lewandowski 56 milyon
  • Philippe Coutinho 56 milyon
  • Lucas Hernandez 56 milyon
  • Leon Goretzka 50 milyon
  • Thiago 48 milyon
  • Niklas Süle 48 milyon
  • Kingsley Coman 40 milyon
  • Benjamin Pavard 40 milyon
  • Thomas Müller 30 milyon
  • Corentin Tolisso 25,5 milyon
  • Ivan Perisic 17,5 milyon
  • Alvaro Odriozola 16 milyon
  • Manuel Neuer 14,5 milyon
  • Javi Martínez 13 milyon
  • Jerome Boateng 12 milyon
  • Tanguy Nianzou 11 milyon
  • Michael Cuisance 10 milyon
  • Alexander Nübel 9,5 milyon
  • Joshua Zirkzee 9 milyon
  • Adrian Fein 5 milyon
  • Sven Ulreich 3,5 milyon
  • Leon Dajaku 2,3 milyon
  • Fiete Arp 2 milyon
  • Oliver Batista Meier 1,5 milyon
  • Ron-Thorben Hoffmann 250 bin
  • Toplam 928,55 milyon

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PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!
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