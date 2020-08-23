PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

UEFA Şampiyonlar Ligi final günü geldi çattı. Devler Ligi'nin en büyüğünün belli olacağı bu heyecanlı karşılaşma an itibariyle başladı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı izlemek ve bu tarihi anların heyecanına ortak olmak isteyen şahitlik etmek isteyenler PSG Bayern Münih nasıl canlı izlenir? Sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. "PSG Bayern Münih canlı izle" bağlantısını burada bulabilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı canlı yayını…
UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih final maçı beIN Sports 1 HD kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Aşağıda yer alan beIN Sports canlı yayın linki vasıtasıyla siz de maçı canlı izleyebilir ve tarihi anlara şahitlik edebilirsiniz…
https://www.youtube.com/watch?v=hTkdFzrx6SE
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.
Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.
PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.
Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (avro)