PSG Bayern Münih CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Finali Paris Saint Germain Bayern Münih maçı CANLI YAYIN!

PSG BAYERN MÜNİH CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih final maçı beIN Sports 1 HD kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. Aşağıda yer alan beIN Sports canlı yayın linki vasıtasıyla siz de maçı canlı izleyebilir ve tarihi anlara şahitlik edebilirsiniz…

https://www.youtube.com/watch?v=hTkdFzrx6SE

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1,7 MİLYAR AVROLUK FİNAL



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.