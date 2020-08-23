PSG - Bayern Münih maçında 11'ler belli oldu!

Avrupa'nın 1 numaralı kupası sahibini buluyor... İstanbul'da oynanması planlanan ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak dev finalde kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos ile mücadele ettiği B Grubu'ndan 18 puanla lider çıkmış, son 16'da Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde ise Olympique Lyon'u eleyerek finale yükselmişti.

Paris Saint-Germain ise temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Real Madrid ve Club Brugge'ün de yer aldığı A Grubu'nda topladığı 16 puanla grubu zirvede tamamlamıştı. Fransız ekibi, son 16'da Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atalanta, yarı finalde ise RB Leipzig'i geçerek finale uzanmıştı.

PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG ile Bayern Münih arasında Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ile beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH FİNALİNDE 11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappe, Di Maria, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski