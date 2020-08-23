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'nin detayları belli oldu!

ile Lazio arasındaki pazarlıkları artık son aşamaya geldi. İki kulüp, Kosovalı golcünün detayları konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde resmi imzayı atacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 17:13 Son Güncelleme: 23.8.2020 17:20 ABONE OL
Vedat Muriqi'nin transfer detayları belli oldu!

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Il Messaggero'nun haberine göre, Kosovalı golcünün transferi birkaç gün içinde tamamlanacak.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALANIYOR"

Haberin detaylarında, "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak." denildi.

Kosovalı forvet, Lazio'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Transferden elde edilecek karın yüzde 15'i ise Muriqi'nin eski takımı Çaykur Rizespor'a verilecek.

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Vedat Muriqi'nin transfer detayları belli oldu!
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