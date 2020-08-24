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'ta Pato sesleri!

, ile sözleşmesini feshetti. Menajeri, Erdal Torunoğulları’na “İsterseniz hemen görüşelim” dedi. Son kararı verecek. Tecrübeli hoca isterse 30 yaşındaki sambacı, siyah-beyazlı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 02:05 ABONE OL
Beşiktaş'ta Pato sesleri!
Cısse, Bacca, Kalinic derken Beşiktaş'ın forvet adayları arasına sürpriz bir isim liste başı olarak girdi. O kişi de Brezilyalı yıldız Alexandre Pato... Üstelik transfer talebi de bizzat Pato cephesinden geldi... Buna göre, Breziya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshetti. Ardından menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu.

YÜKSEK MAAŞ ÖDEYEMEYIZ
Fotomaç'ın haberine göre Menajer, Torunoğulları'nın yüksek maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesine rağmen oyuncusunun çok uygun şartlarda gelebileceğini belirtti. Beşiktaşlı yönetici de birkaç gün içinde kendisine kararı bildireceğini iletti. Bunun üzerine konu teknik direktör Sergen Yalçın'a aktarıldı. Gelen haberlere göre Pato hakkında bilgi toplanmasını isteyen Yalçın, olumlu bir dönüş yaparsa Brezilyalı oyuncu için girişimlere başlanacak. Görüşmelerin start alması halinde ise kadarlık bir ücret önerileceği merak konusu.

Profesyonel kulüp kariyerinde 393 karşılaşmaya çıkan Pato, 158 gol, 48 asist üretti. Brezilya milli takımında da 27 maçta 10 gol kaydetti.

ERKEN DÖNEM YILDIZIYDI
Genç yaşında Avrupa'da adını duyurmayı başaran Pato, 2007-08 sezonunda İnternacional'dan Milan'a 24 milyon euro'ya transfer oldu. 2012-13'te 15 milyon euro'ya ülkesinin Corinthians'a takımına giden sambacı, 2015-16 sezonunda Chelsea'de kiralık olarak forma giydi. Ardından Villerreal'e transfer olup bu kez İspanya'ya ayak bastı. 2016-17 sezonunda ise 18 milyon euro'ya Çin ekibi Tianjin'e gitti. 2018-19 sezonunda bedelsiz olarak Sao Paulo'ya gelen Pato, burada 105 maçta 32 gol kaydetti.

ARTILARI
Bitirici
İki ayağını da iyi kullanıyor
Top hakimiyeti yüksek

EKSİLERİ
Çabuk yoruluyor
İkili mücadelede güçsüz
Hava topları zayıf
Pas oyununda yetersiz

İKİ TARAF DA KAZANIR | CEM ALTIPARMAK
Çok uzun yıllardır futbol sahnesinde olan Alexandre Pato henüz 30 yaşında. Potansiyelini gösteremeyen oyuncu denince aklıma hemen gelen isimlerden biri. Yeteneği, hızı, topa vuruşu ve en önemlisi futbol bilgisi çok yüksek. Ama ne yazık ki yeteneklerinin kıymetini şu ana kadar pek bilemedi. Kariyeri sakatlıklar ve uyum sorunuyla geçen Brezilyalı forvet, bu yüzden çok fazla kulüp değiştirdi. Çalım atma işini bazen biraz abartsa da bir golcüde olması gerektiği kadar bencil. Özel yeteneklerini, Sergen Yalçın gibi futbolcunun dilinden anlayan bir hocayla yeniden alevlendirebilir.

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Beşiktaş'ta Pato sesleri!
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