Bonservisiyle verelim!

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İngilizler, geçen yıl 6 aylığına 175 bin Euro’ya Trabzon’a gönderdiği Senegalli için 2 milyon Euro değer biçti. Siyah-beyazlı kulüp, bu teklifi masaya yatıracak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
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Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mario Lemina transferi, maliyet engeline takılırken, Badou Ndiaye gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulundu ancak Stoke City, Ocak 2018'de 16 milyon Euro'ya aldığı futbolcusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Rakamın uygun olması üzerine Beşiktaş, teklifi değerlendirmeye aldı.

NDİAYE GELMEYE HAZIR
Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'un 6 aylığına 175 bin Euro karşılığında kiraladığı Badou Ndiaye, tekrar Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor. Süper Lig'e dönüş için Stoke City ile Beşiktaş'ın anlaşmasını bekleyen Senegalli orta sahanın iki kulübün pazarlıklarından çıkacak sonucun ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yıllık ücret konusunda futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı da gelen bilgiler arasında.

TÖRE'YE KARŞILIK NAYİR
YENİ MALATYASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Siyah-beyazlıların ise 1 yıl daha kontratı olan Töre için bonservis bedeli ödemek istemediği ve bu transferi takas yoluyla bitirmeyi planladığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye karşılık Umut Nayir'i Yeni Malatya'ya önereceği ifade edildi.

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