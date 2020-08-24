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'de ayrılık! ...

Son dakika haberleri... Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve takıma yaptığı takviyeleri arka arkaya açıklayan sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağı olan yol ayrımında. Yıldız isim için Yunan ekibi devrede. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 24.8.2020 14:15 ABONE OL
Fenerbahçe'de ayrılık! Garry Rodrigues...

'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan içn Yunan devi Olimpiakos devreye girdi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Garry Rodrigues...

Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Garry Rodrigues...

BU HAFTA GÖRÜŞME
Öte yandan Olimpiakoslu idarecilerin yönetiminden isteğinin bu hafta içi görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Garry Rodrigues...

, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Garry Rodrigues...
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