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Inter cephesinden flaş açıklaması

'da 8-2'lik yenilgisi sonrası adeta taşlar yerinden oynadı. Setien ve sportif direktör Abidal'in görevden alınması sonrası gözler süper yıldız 'ye çevrilmişti. Inter'e olacağı konuşulan Arjantinli yıldız için flaş bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin eski başkanı Moratti, " üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak" dedi.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 22:11 Son Güncelleme: 24.8.2020 22:12 ABONE OL
Inter cephesinden flaş Messi açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 yenerek tarihi bir galibiyetin altına imza attı. Bu yenilgi sonrası Barça'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Teknik direktör Setien ve sportif direktör Abidal'ın sözleşmelerini fesheden İspanyol devi, Messi'yi kadroda tutmanın yollarını arıyor. Ancak Arjantinli yıldızın Inter'in yolunu tutacağı iddiaları her geçen gün artıyor.

Yeni teknik adam Koeman'ın Messi ile görüştüğü fakat deneyimli futbolcuyu ikna edemediği belirtiliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'den flaş bir açıklama geldi.

AS'a konuşan Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyalini verdi.

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Inter cephesinden flaş Messi açıklaması
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