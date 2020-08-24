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Yeni ‘Ndiaye’ geliyor

Orta sahasına üç takviye düşünen , ilk imzayı bu hafta içinde Norveç ekibi Sarpsborg 08’de forma giyen ve stili ile Badou Ndiaye’yi andıran ’ye attırmaya hazırlanıyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Yeni ‘Ndiaye’ geliyor
Maicon'u Al-Nasr'a satan ve Mustafa Kapı için Lille'den yetiştirme bedeli alan sarı-kırmızılılar, oluşturduğu 1.6 milyon Euro'luk transfer bütçesini İsmaila Cheick Coulibaly'ye ayırdı. 19 yaşındaki Malili orta sahanın kulübü Sarpsborg ile görüşmeler başlarken, tarafların 1-1.5 milyon Euro arasında bonservis bedelinde anlaşması bekleniyor. Galatasaray'ın ilgisini doğrulayan Coulibaly, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey'' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR
Scout ekibinin keşfi olan Malili oyuncu, çift yönlü orta saha tanımına uyuyor ve stili ile G.Saray'ın eski yıldızı Badou Ndiaye'yi andırıyor. Ndiaye de Norveç'te yetişmiş ve 2015 yazında Bodo Glimt'ten 350 bin Euro'ya Osmanlıspor'a transfer olmuştu. 7.6 milyon Euro'ya geldiği Galatasaray'dan 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Coulibaly'ye de geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

KİMDİR?
Mali U20 takımında 2 kez forma şansı bulan Coulibaly, bu sezon Norveç ekibi Sarpsborg ile 12 maçta oynarken, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı verdi. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan 25 Aralık 2000 doğumlu futbolcu, 1.83 boyunda.

BUGÜN RAKİP EYÜPSPOR
11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçı ayarlayan Galatasaray günde çift antrenmanla çalışıyor. Sarı-kırmızılı takım bugün 11.00'de Florya'da TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak. Cuma günü de 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak.

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Yeni ‘Ndiaye’ geliyor
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