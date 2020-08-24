Yeni ‘Ndiaye’ geliyor

Maicon'u Al-Nasr'a satan ve Mustafa Kapı için Lille'den yetiştirme bedeli alan sarı-kırmızılılar,İsmaila Cheick Coulibaly'ye ayırdı.kulübü Sarpsborg ile görüşmeler başlarken, taraflarınanlaşması bekleniyor. Galatasaray'ın ilgisini doğrulayan Coulibaly,diyerek mutluluğunu dile getirdi.Scout ekibinin keşfi olan Malili oyuncu,tanımına uyuyor veandırıyor. Ndiaye de Norveç'te yetişmiş ve 2015 yazında Bodo Glimt'ten 350 bin Euro'ya Osmanlıspor'a transfer olmuştu. 7.6 milyon Euro'ya geldiği Galatasaray'dan 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Coulibaly'ye de geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.Mali U20 takımında 2 kez forma şansı bulan Coulibaly, bu sezon Norveç ekibi Sarpsborg ile 12 maçta oynarken, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı verdi. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan 25 Aralık 2000 doğumlu futbolcu, 1.83 boyunda.11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçı ayarlayan Galatasaray günde çift antrenmanla çalışıyor. Sarı-kırmızılı takım bugün 11.00'de Florya'da TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak. Cuma günü de 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak.