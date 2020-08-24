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Yıldız futbolcu hırsızı yakaladı!

forması giyen İsveçli yıldız Vitor Lindelöf, 90 yaşında bir kadının çantasını çalan hırsızı yakaladı ve polis gelene kadar bırakmadı. Lindelöf, 2017 yılında 35 milyon Euro karşılığında 'dan Manchester United'ın yolunu tuttu.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 19:30 ABONE OL
Yıldız futbolcu hırsızı yakaladı!

İsveç'in Vasteras kentinde bu sabah ilginç bir olay yaşandı. Bisikletle seyir halinde olan hırsız, 90 yaşındaki bir kadının çantasını çaldı.

Polis merkezinin sitesinde yer alan bilgiye göre failin peşinden koşan bir kişi, hırsızı yakalayarak polis olay yerine gelene kadar tuttu.

Sportbaldet'in verdiği bilgiye göre ise hırsızı yakalayan söz konusu kişi Manchester United'ın yıldızı Victor Lindelöf...

Lindelöf'ün eşi Maja'nın da olaya tanıklık ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İhbarı 10.40'ta alan polisin 10.45'te ilk devriyede olay yerine vardığı ve Lindelöf'ün hırsızı 5 dakika boyunca yerinde tuttuğu kaydediliyor.

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Yıldız futbolcu hırsızı yakaladı!
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